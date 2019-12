Wird Uster das Provisorium noch los?

Spätestens am 31. Dezember 2019 sollte die provisorische Dreifachturnhalle auf dem Buchholzareal abgebaut und an eine andere Gemeinde verkauft sein. Dass diese Frist eingehalten wird, bezweifelt die Ustermer Gemeinderätin Beatrice Mischol (GLP) jedoch stark. «In den letzten Wochen wurde die Halle noch immer von Sportvereinen genutzt – von einem geordneten Rückbau ist nichts erkennbar», sagt Mischol. Darum wendete sie sich diese Woche mit einer Anfrage an den Stadtrat.