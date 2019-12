Zehn Dinge, die Sie an einer Gemeindeversammlung nicht tun sollten

Ausufernde Voten

Wer vor der Versammlung ans Rednerpult tritt, sollte sein Votum vorbereiten. Dass in der Kürze die Würze liegt, gilt nicht nur im Nationalratsaal sondern auch in den Mehrzweckhallen landauf landab. Wer seine Meinung zu einem Sachgeschäft platziert, sollte nicht abschweifen und erzählen, wie er sich jüngst über einen Müllsack geärgert hat, der neben dem Container abgestellt wurde. Denn dies interessiert genau genommen wirklich niemanden im Saal.

Griff zum Dosenbier

Es kommt immer mal wieder vor, dass Gemeinden ihre Stimmbürger nach der Versammlung zu einem Apéro einladen. Nicht nur deshalb sollten Sie es tunlichst unterlassen, während den Erläuterungen zur Jahresrechnung dezent in der hintersten Reihe das Dosenbier oder das Red Bull, das den ganzen Raum mit einem gummibärchenartigen Geruch erfüllt, zu öffnen. Direkte Demokratie ist kein Open-Air.

Shut up, you Expat!

Es gibt diese Spezies, die sich im schnittigen englischen Herrenanzug mit Pochette und Gehstock in die erste Reihe setzt. Meistens ist ihr Gesicht keinem hier bereits einmal zu Gesicht gekommen. Wer weder in einem Dorfverein aktiv ist, noch je einmal am Frühlings- oder Herbstmarkt aufkreuzt und keinen blassen Dunst vom Wesen der direkten Demokratie hat, aber dennoch stimmberechtigt ist, sollte lieber nicht auffallen. Diese Zeitgenossen – im Volksmund gerne auch als fremde Fötzel verschrien – sollten sich eher auf aufmerksames Zuhören beschränken und von aufmüpfigen Brandreden absehen. Gefährlich wird es besonders dann, wenn es zu einer Konfrontation mit einem der waschechten Dorforiginale kommt. Vielfach ist die Lebensqualität solcher eingebürgerter Expats nicht in jedem Fall von einem Entscheid abhängig, der an einer Gemeindeversammlung gefällt wird.