Steuerfuss bleibt trotz «Sturm» stabil

Es schien fast so, als hätte der Co-Präsident der Pfäffiker SP einen direkten Draht zum Wettergott. Während am Montagabend über dem Pfäffikersee die Lichter der Sturmwarnung blinkten, stellte Christian Lipp an der Gemeindeversammlung den Antrag auf eine Steuererhöhung um drei Prozentpunkte von 110 auf 113 Prozent. «Was macht ein guter Kapitän bei Sturmwarnung? Fährt er einfach weiter oder ändert er den Kurs?» Die Pfäffiker SP wolle nicht weiter auf den Tag warten, «an dem das Unausweichliche auf uns zukommt» und den roten Zahlen der Gemeinde aktiv entgegentreten.