Öko-Anliegen unterliegen auch im Wetziker Parlament

Wer noch eine Bestätigung dafür brauchte, dass es ökologische Vorstösse in Wetzikon schwer haben, wurde an der jüngsten Parlamentssitzung bestens bedient. Als erstes an der bürgerlichen Mehrheit scheiterte am Montagabend das Postulat von Esther Kündig (Grüne). Der Vorstoss für eine ökologische Bewirtschaftung von städtischen Landwirtschaftsflächen sei zwar «sehr gut gemeint», sagte Stadtrat Pascal Bassu (SP). Dennoch halte man das bisherige Vorgehen für zielführender.