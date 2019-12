Jetzt reicht auch noch die FDP Rekurs ein

Das Wichtigste in Kürze

Die FDP reicht Stimmrechtsrekurs ein

Sie stellt die Rechtmässigkeit der Steuerfuss-Abstimmung am Montagabend in Frage

Die FDP greift die Ratspräsidentin Ursula Räuftlin (GLP) sowie die SP-Gemeinderatsmitglieder frontal an



Die drei FDP-Gemeinderäte Jürg Krauer, Richard Sägesser und Marc Thalmann reichen ebenfalls Stimmrechtsrekurs gegen die Steuerfuss-Abstimmung im Ustermer Gemeinderat ein. Bereits gestern hatte die SVP Uster Rekurs beim Bezirksrat eingereicht.

Die FDP-Parlamentarier erachten «das Verfahren der geheimen Abstimmung wie auch die doppelte Stimmabgabe der Präsidentin als nicht rechtmässig», wie die FDP Uster in einer Mitteilung schreibt. Die Abstimmung darüber, ob der Ustermer Steuerfuss bei 91 Prozent belassen oder auf 94 Prozent erhöht werden soll, war am Montagabend im Ustermer Parlament geheim durchgeführt worden. Dies dank Stimmen der Ratslinken.

Weil es in dieser geheimen Abstimmung zu einem Patt gekommen war, hatte Ratspräsidentin Ursula Räuftlin (GLP) per Stichentscheid eine Steuererhöhung beschlossen. Die spezifische Situation ist in den Regelwerken des Ustermer Parlaments nicht abschliessend geklärt – es ist deshalb offen, ob das Abstimmungsverfahren so korrekt durchgeführt wurde.

Räuftlin sagte einige Tage nach der Abstimmung gegenüber Züriost: «Ich war mir am späten Montagabend zu wenig bewusst, dass meine Rolle in dieser speziellen Situation in den Ustermer Regelwerken nicht eindeutig geklärt ist.»

Frontaler Angriff auf Ratspräsidentin

Genauso wie die SVP greift auch die FDP Ratspräsidentin Räuftlin deshalb frontal an. Die FDP glaubt nicht, dass sich Räuftlin ihrer speziellen Rolle nicht bewusst gewesen ist: «Jede und jeder, der sich mit der Ausgangslage zur Steuerdebatte beschäftigte, wusste, dass es einen äusserst knappen Entscheid geben wird», steht in der Medienmitteilung.

Sie habe sich im Rat so verhalten, dass bei den Abstimmungsverlierern der Eindruck entstanden sei, dass «das Vorgehen rechtlich abgeklärt und korrekt sei». Ursula Räuftlin nimmt wegen des laufenden Rekursverfahrens derzeit keine Stellung mehr.

Auch die SP wird von der FDP heftig kritisiert. Der Antrag auf geheime Abstimmung zeuge nicht nur von einem «fragwürdigen Demokratieverständnis», sondern sei auch unrechtmässig gewesen. Über zwei Hauptanträge könne keine geheime Abstimmung erfolgen, moniert auch die SVP in ihrer Beschwerde, die sie gestern eingereicht hat.

Die FDP kritisiert weiter, die Sozialdemokraten hätten die Ratspräsidentin in eine «peinliche Situation» gebraucht und in Kauf genommen, dass «der Ruf des kompetenten Ratssekretärs» Daniel Reuter «beschädigt» werde.