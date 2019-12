Ausländer in der Polizei: Gossauerin läuft mit Forderung auf

Wer im Kanton Zürich Polizist oder Polizistin werden will, muss recht viele Bedingungen erfüllen. Eine davon: Der Schweizer Pass. Das müsste nicht sein, findet Andrea Gisler, Kantonsrätin für die GLP und wohnhaft in Gossau.

Es gibt 1,5 Millionen Menschen im Kanton, davon sind über 400'000 Ausländerinnen und Ausländer: Wenn die Polizei nicht die ganze Breite der Bevölkerung abdeckt, kann das Probleme geben, findet Gisler in einem Postulat, das sie zusammen mit Laura Huonker (AL, Zürich) eingereicht hat. Es sei nicht zeitgemäss, dass der ausländischen Bevölkerung verwehrt ist, den Beruf der Polizistin oder des Polizisten zu ergreifen.

In anderen Kantonen Gang und Gäbe

Andere Kantone knüpften die Aspiration für die Polizeischule bereits nicht mehr an den Schweizer Pass - und das habe sich so bewährt, halten die beiden fest. Im Kanton Schwyz heisse es etwa: «Schweizer Bürgerrecht oder assimilierter Ausländer». Deshalb wollen sie vom Regierungsrat eine Änderung der Kantonspolizeiverordnung mit einem vergleichbaren Passus; zumindest für Ausländer mit der C-Bewilligung.

Doch der Regierungsrat will davon nichts wissen. Seine Begründung: Personen, die im Namen des Staates handeln und dessen Rechtserlasse durchsetzen, müssten über das Schweizer Bürgerrecht verfügen. Insbesondere Polizistinnen und Polizisten, da es zu deren Kernaufgaben gehöre, unter bestimmten Voraussetzungen «unmittelbaren Zwang auszuüben und staatliche Zwangsmassnahmen anzuwenden».

Einbürgerungsanforderungen seien erfüllt

Es sei unerlässlich, dass Polizeiangehörige mit den hiesigen Verhältnissen, der Rechtsordnung und der Mentalität der Bevölkerung bestens vertraut seien und auch die lokale Sprache beherrschten. «Ausländerinnen und Ausländer mit der Niederlassungsbewiligung C, die diesen strengen Anforderungen genügen, sind zwingend gut integriert und bringen regelmässig auch die Voraussetzung für eine Einbürgerung mit», so der Regierungsrat. In anderen Worten: Wer Polizist oder Polizistin werden will, muss sich halt einbürgern lassen.

Das sei durchaus zumutbar, findet der Regierungsrat, dies zumal die Schweizer Gesetzgebung den Eingebürgerten erlaube, ihre bisherige Staatsangehörigkeit zu behalten. Zudem glaubt die Regierung, die Schweizer Staatsangehörigkeit gebe den Polizisten auch die erforderliche Akzeptanz im Falle von besagten Zwangsmassnahmen.

Genügend Personal

Personal mit doppelter Staatsbürgerschaft heisst der Regierungsrat in seiner Antwort indes willkommen. Sie erwiesen dem Polizeikorps «wertvolle Dienste». Da schon viele solche Personen der Polizei angehörten, sei es auch diesbezüglich nicht angezeigt, auf den Besitz des Schweizerrechts im Polizeikorps zu verzichten. Und schliesslich gebe es keinen Personalengpass: Die Kantonspolizei habe stets «eine Vielzahl von Bewerbungen» zur Verfügung, aus denen sie auswählen könne.