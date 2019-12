Der Greifenseer «Speck» schwindet

An der Gemeindeversammlung bebilderte Finanzvorstand Bruno Schaerli (Aktion G) seine Präsentation mit dem Foto eines Bären. Was das Budgets 2020 mit dem Tier zu tun hat, erklärte er so: «Der Bär hat ein bisschen Fettreserven, wie die Gemeinde Greifensee auch. Doch irgendwann müssten sowohl Bär als auch Gemeinde wieder Reserven aufbauen oder eben «Cash generieren», sagte Schaerli im Landenberghaus.