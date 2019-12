Der Nationalrats-Pin steckt an Schneiders Brust

14:45 Silberschmidt spricht vor dem Parlament über Klima und AHV

Als jüngstes Nationalratsmitglied kam auch dem gebürtigen Gossauer Andri Silberschmidt (FDP, heute in Zürich wohnhaft) die Ehre zu, anlässlich der Neukonstituierung des Bundesparlaments eine Rede zu halten.

Bei dieser Gelegenheit nahm der 25-Jährige unter anderem Bezug auf die Sozialwerke: «Wie auf keinem anderen Gebiet wird das, was wir in den kommenden vier Jahren im Bereich der AHV und der zweiten Säule entscheiden, für meine Generation in 30 oder 40 Jahren grösste Auswirkungen haben», sagte er. «Wenn ich heute mit Gleichaltrigen spreche, dann sagen mir diese ohne Zurückhaltung, dass sie nicht damit rechnen, nach ihrer Pensionierung von der AHV oder der zweiten Säule in genügendem Ausmass profitieren werden zu können.» Es gelte bei der jungen Generation das Vertrauen zurückzugewinnen.

Auch auf die Klimabewegung nahm Silberschmidt Bezug «Wenn ich die Stimmungslage gerade auch des bürgerlich ausgerichteten Teils der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenfasse, dann sind in dieser entscheidenden Zukunftsfrage nicht mehr langatmige Diskussionen und ein Austausch von gegenseitigen Vorwürfen gefragt, sondern praktikable Lösungen», meinte er. Das seine Sichtweise auf diese Thematik klar bürgerlich geprägt ist, verhehlte Silberschmidt nicht: So vertrat er den Standpunkt, dass in diesem Beriech «zuerst die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt ist und erst dann staatliche Regulierungen beschlossen werden sollen, wo diese zwingend nötig sind.»

Silberschmidts politische Präferenzen drangen auch zum Schluss seiner Rede durch, als er sich für den «Abbau unnötiger Hemmnisse» aussprach und die «schwindende Wettbewerbsfähigkeit» der Schweiz thematisierte.