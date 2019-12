Berner Pathos statt Ustermer Budget

So sieht also die personifizierte grüne Welle aus, kurz bevor sie auf Bern zu rollt: Meret Schneider steht am Hauptbahnhof, auf dem Rücken ein grosser Rucksack, in den Händen zwei schwere Taschen. Die 27-jährige Ustermerin erinnert auf den ersten Blick eher an eine Backpackerin auf Interrail-Tour als an eine Nationalrätin, die demnächst im geschichtsträchtigen Parlamentssaal dem monumentalen Gemälde von Charles Giron gegenübersitzen wird.