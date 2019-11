So viel Steuern müssen Sie bald mehr bezahlen

Wer in einer attraktiven Stadt leben will, muss auch bereit sein, dafür zu bezahlen. So lautet – etwas zugespitzt – das Credo des Ustermer Stadtrats. Er plant, den Steuerfuss der Stadt Uster nächstes Jahr um drei Prozentpunkte von 109 auf 112 Prozentpunkte zu erhöhen – um mit den Mehreinnahmen die anstehenden grossen Investitionen und die höheren Kosten in der Verwaltung und der Primarschule stemmen zu können.