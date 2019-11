Bald noch schneller in Zürich

Die Stadt Dübendorf will einen neuen Zugang am Bahnhof Stettbach bauen. Dieser hat bis jetzt erst zwei Zugänge, einen in der Mitte der Plattform und einen bei den Veloständern neben der Samsung-Hall.

Der dritte Zugang soll im Nordosten des Bahnhofs, ausserhalb des Tunnels, errichtet werden: Eine Treppe führt vom Perron auf eine Passerelle über den Gleisen. Von dieser Brücke gelangt der Pendler sowohl nach Westen in die Zürcher Quartiere, als auch ins Dübendorfer Hochbord-Quartier im Osten.

Bahnhof entlasten