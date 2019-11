Ustermer Stadtrat ist genervt von Paul Stopper

Der Stadtrat ist genervt – von Paul Stopper. Das merkt man der stadträtlichen Antwort auf eine Anfrage des BPU-Gemeinderats an. Darin will er unter anderem wissen, was es mit der Bushaltestelle «Schlyffi» in Niederuster auf sich hat, die nur einmal pro Tag bedient wird. Und ob der Stadtrat gedenke, eine beratende Kommission für den öffentlichen Verkehr zu schaffen.