«An den Stammtischen fliegen die Fetzen»

Seit 1996 pflegt Uster eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Prenzlau in der ostdeutschen Uckermark. Prenzlau sei «ebenso schön wie Uster an einem See mit weitgehend unverbauten Ufern gelegen», heisst es auf der Website der Stadt Uster. Vor allem zwischen Ustermer und Prenzlauer Vereinen herrscht seit Jahren ein reger Austausch.