Auch der Spitaldirektor verdient mit

Der Ustermer Spitaldirektor Andreas Mühlemann warb im Vorfeld der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Uster dafür, dass dieser möglichst viele Aktien der Medizinisches Diagnose-Zentrum AG (MDZ) kaufen kann – und damit die MRI-Geräte, die im Spital täglich im Einsatz stehen, in den Besitz des Spitals überführen. Am Mittwoch haben die Delegierten das Kaufvorhaben bewilligt. Und ein Blick in das Handelsregister zeigt: Spitaldirektor Mühlemann und Zweckverbands-Präsident Reinhard Giger profitieren auch persönlich von der Kaufaktion.