Wetziker Lehrer wünschen sich eine Entschleunigung

Alle fünf Jahre werden die Schulen im Kanton Zürich evaluiert. Zwischen März und Juni 2019 waren die Mitarbeitenden der Fachstelle für Schulbeurteilung der kantonalen Bildungsdirektion in Wetzikon. Wie die Schulverwaltung in einer Medienmitteilung schreibt, besuchten sie während dieser Zeit den Unterricht und führten Gespräche mit Vertretungen der Schulpflege, den Schulleitungen, den Lehrpersonen und den Mitarbeitenden. Auch die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler wurden in einer schriftlichen Umfrage oder an Interviews in die Evaluation miteinbezogen.