Vor 100 Jahren starb ein grosser Bäretswiler

Am 7. November 2019 jährt sich zum 100. Mal der Todestag von alt Regierungsrat Johannes Stössel, einer herausragenden Gestalt des Zürcher Oberlandes. 1837 geboren als Sohn einer Kleinbauernfamilie in Bettswil-Bäretswil, verteidigt der junge Oberländer an der Zürcher Universität schon mit 22 Jahren seine juristische Dissertation.