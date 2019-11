Rolf Biggel tritt aus dem Gemeinderat zurück

35 Jahre wirkte er in politischen Ämtern der Stadt Dübendorf – auf Ende Jahr tritt Rolf Biggel (FDP) aus dem Gemeinderat zurück. Das teilt seine Partei am Montag mit.

Biggel trat am 1. Januar 2009 die Nachfolge von Jürg Zimmermann als Gemeinderat an. «Als Bankfachexperte lag es nahe, dass Rolf Biggel in der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Einsitz nahm», schreibt die FDP. Er hat der Kommission bis 2018 angehört und war zuletzt auch deren Vizepräsident.

Höhepunkt seiner politischen Laufbahn sei das Amt des Gemeinderatspräsidenten im Amtsjahr 2011/12 gewesen, so die Partei weiter. Neben seiner politischen Tätigkeit sei Rolf Biggel während zehn Jahren Mitglied des Vorstands der FDP Dübendorf gewesen. Er habe das Amt des Kassiers bekleidet.