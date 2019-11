Jetzt kommt das Mehrzweckgebäude an die Urne

Normalerweise verfolgt eine Handvoll Interessierter die Sitzungen des Gemeinderats. Doch am Montag wurden die Parlamentarier von rund hundert Vertretern der örtlichen Kulturvereine empfangen. Der Weg in den Leepüntsaal führte durch einen Spalier und vorbei an Plakaten mit der Aufschrift «Die Dübendorfer Kulturvereine danken für Ihre Unterstützung». Es herrschte eine Stimmung wie vor einer Gemeindeversammlung.