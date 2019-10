Lenzlinger gewährt Blick in die ZO-Zahlen

Volatil, also unbeständig, sei der Markt in der Medienbranche nach wie vor, sagte Karin Lenzlinger, Verwaltungsratspräsidentin der ZO Medien AG, am Sonntagsforum in der Altrüti in Gossau. Damit müsse das Unternehmen weiterhin geschäften – und das scheine heuer recht anständig zu gelingen.

Positiv seien insbesondere die Monate anfangs des Jahres bis und mit März gewesen. Mai bis Juli hätten dann aber alles zunichte gemacht, bis im Spätsommer dann die Wahlsaison begonnen habe – und man wieder Boden habe gutmachen können.