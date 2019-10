Grüner «Pessimismus» oder freisinnige «Naivität»?

Als wärs abgesprochen gewesen, hat die SVP knapp vor dem ZO-Sonntagsforum ihren Ständeratskandidaten Roger Köppel aus dem Rennen genommen. Übrig bleiben die Hinwilerin Marionna Schlatter (Grüne) und der Ex-Wetziker bisherige Ständerat Ruedi Noser (FDP). Die beiden kreuzen an diesem Sonntagmorgen in der Altrüti Gossau am ZO-Sonntagsforum erstmals die Klingen.