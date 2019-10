Wetziker Grüne lancieren Machtkampf um Ausgabenhoheit

Der Ärger ist gross – und er hält schon lange an. «Seit das Parlament existiert» stört sich Martin Wunderli (Grüne) daran, wie der Wetziker Stadtrat mit gebundenen Ausgaben (siehe Box) umgeht. Der Stadtrat entscheidet im Alleingang darüber, wann es sich um eine gebundene Ausgabe handelt und wann nicht. Deklariert er eine Ausgabe als gebunden, kann er sie in beliebiger Höhe in eigener Kompetenz tätigen.