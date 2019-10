Wie aus dem Rauschen ein grüner Tsunami wurde

12:00 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm

Die Wahlurnen sind geschlossen. In der Stadt Zürich, einem der Epizentren dieses Wahlsonntags, herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Oder vor der angekündigten grünen Welle. Im Cabaret Voltaire, wo die Wahlfeier der Zürcher Grünen steigen wird, ist von einer eigentlichen Flut allerdings noch keine Spur. „Eine Wahlfeier? Hier? Moment, da muss ich erst im Kalender nachschauen“, sagt die Serviceangestellte. Die Grüne Welle – sie ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein demoskopisches Grundrauschen.

12:10 Uhr: Hinwiler Überraschung

Früher als von vielen erwartet gibt’s die erste Hochrechnung zu den Ständeratswahlen. SP-Kandidat Daniel Jositsch steuert auf eine direkte Wahl zu. Deutlich hinter ihm liegen Rudi Noser (FDP), Roger Köppel (SVP) und – etwas überraschend auf Platz vier – die Hinwilerin Marionna Schlatter (Grüne).

13:30 Uhr: Grünes Plus in Seegräben

Als erste Gemeinde in der Region ist Seegräben ausgezählt. Die grossen Gewinner sind die Grünen und die Grünliberalen. Eine erste grüne Hochwassermeldung aus dem Oberland!

13:45 Uhr: Wo ist Schlatter?

Die zweite Ständerats-Hochrechnung ist da! Immer noch liegt Marionna Schlatter auf dem vierten Platz, vor der grünliberalen Tiana Angelina Moser. Im Medienzentrum Walcheturm in Zürich lechzen Medienschaffende nach einer Stimme der Hinwiler Pilzkontrolleurin. Doch diese scheint abgetaucht.

14:15 Uhr: «Ärgerlich, aber verkraftbar»

Trommelwirbel. Die erste Hochrechnung für die Nationalratswahlen im Kanton Zürich steht ins Haus. Der Trend geht in Richtung «harmlose» grüne Welle. Die GLP verdoppelt gemäss Prognose ihre Sitzzahl von 3 auf 6. Die Grünen gewinnen zwei Sitze (neu 4). SVP und FDP verlieren je einen Sitz (neu 11 respektive 4), die SP zwei (neu 7). Und: Die Illnauerin Rosmarie Quadranti fliegt mit der BDP aus dem Parlament.

Für den Dübendorfer Orlando Wyss, der in der SVP-Parteileitung sitzt, ist der prognostizierte Sitzverlust «ärgerlich, aber verkraftbar». Auch in der Region hält sich die SVP in vielen Gemeinden gut (zum Beispiel in Fischenthal, Bauma und Grüningen). Die Verluste sind moderat. Noch.

15:50 Uhr: Schlatter und ihr «Bodyguard»

Sie ist da! Marionna Schlatter taucht aus der Versenkung auf. Als sie sich zur wartenden Journalistenmeute beim Walcheturm begibt, hat sie als eine Art «Bodyguard» den Zürcher Neo-Regierungsrat Martin Neukom an ihrer Seite. Die grüne Ständeratskandidatin äussert sich vorsichtig zu den guten Prognosen: «Ich muss jetzt erst das Resultat abwarten.»

16:10 Uhr: Alles ein bisschen happiger

Als einige bei all den verschiedenen Hochrechnungen bereits den Überblick verloren haben, wird eine weitere Hochrechnung bekannt gegeben: Jene von SRF zur nationalen Ebene. Diese sagt allerdings nur etwas über Zugewinne oder Verluste in Prozentzahlen aus, nicht über die effektive Sitzverteilung.

Was sich zeigt: Die SVP-Verluste sind auf nationaler Ebene doch happiger als im Kanton, jene der SP dafür geringer. Und die Zugewinne der Grünen sind markanter als jene der Grünliberalen. Die oft prognostizierte grüne Welle: Sie scheint tatsächlich von beträchtlicher Kraft zu sein.

16.30 bis 17 Uhr: Schneiders Freud, Quadrantis Leid

Die wohl abgewählte Illnauerin Rosmarie Quadranti (BDP) sagt im Walcheturm zwar noch: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» An ihrer Wahlniederlage hat sie allerdings selbst kaum Zweifel.