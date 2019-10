«Ich bin am Boden zerstört»

Rosmarie Quadranti (BDP) ist enttäuscht. Die 62-Jährige verlor am Sonntag ihren Sitz im Nationalrat – und die Kantonalpartei somit ihre einzige Vertretung. Am Tag der Niederlage gab Quadranti zu, dass sie damit nicht gerechnet habe. Auch wenige Zeit später sitzt der Schock noch tief. «Ehrlich gesagt bin ich am Boden zerstört», so die ehemalige Schulpräsidentin. Sie wisse, dass sie wieder aufstehen werde, wenn auch nicht gerade jetzt.