«Eigene Meinungen sind nicht mehr so akzeptiert»

Claudio Zanetti (SVP) gilt als einer der grossen Verlierer der Nationalratswahlen 2019. Der Gossauer landete auf dem 13. Platz – was selbst dann nicht für einen Sitz gereicht hätte, wenn die SVP ihre Sitzzahl hätte halten können. Sein Abschneiden sei zwar eine Enttäuschung, aber kein Drama, sagte er nach Bekanntgabe des Resultats. Auch in der Woche nach den Wahlen hält der 52-Jährige an diesem Statement fest. «Klar, es kratzt ein wenig am Ego. Aber sonst geht es mir tip top», so Zanetti.