Das sagt Schlatter am Tag danach

Eine rauschende Nacht wurde es nicht, spät nach Hause kam Marionna Schlatter aber schon: Um 0:30 Uhr habe sie den letzten Zug von Zürich aus genommen. Heute Morgen um 8:15 Uhr wartete wieder die Kantonalpolitik auf die Hinwilerin: Im Kantonsrat ging es unter anderem um das Musikschulgesetz, «eine wichtige Vorlage», wie Schlatter sagt.

So ganz bei der Sache gewesen sei sie allerdings nicht. Ihr hervorragendes Abschneiden bei den Ständeratswahlen vom Sonntag war nicht nur für Schlatter das prägende Thema. «Ich war heute im Kantonsrat ziemlich gefragt», sagt sie. Mit 95‘142 Stimmen landete Schlatter im ersten Ständeratswahlgang auf dem vierten Platz, noch vor der aussichtsreichen grünliberalen Kandidatin Tiana Angelina Moser.

«Ein zweiter Wahlgang muss für mich möglich sein.» Marionna Schlatter, Grüne Ständeratskandidatin aus Hinwil

Ging es um ihre Ambitionen in einem allfälligen zweiten Wahlgang, zeigte sich Schlatter den ganzen Wahlsonntag über zurückhaltend. Heute nun ist die Ansage etwas klarer: «Die Grünen haben national und kantonal besser abgeschnitten als die Grünliberalen. Ein zweiter Wahlgang muss für mich auch deshalb möglich sein.»

Wetziker wird nachrücken

Noch seien die Gespräche mit den Grünliberalen am laufen und offiziell verkündbar sei noch nichts. Schlatter macht aber keinen Hehl daraus, dass sie sich in einem zweiten Wahlgang gute Chancen ausrechnet. «Sollten im zweiten Wahlgang noch Ruedi Noser (FDP), Roger Köppel (SVP) und ich im Rennen sein, sind die Kandidaten-Profile klar. Dann steht eine Richtungswahl an.»

Und in einer solchen sei «alles möglich», so Schlatter. «Es müssen dann alle noch einmal an die Urne, die sich schon am Sonntag für mehr Ökologie und mehr Frauen in Bern ausgesprochen haben.»

Dass Marionna Schlatter in der nächsten Legislatur in Bern politisieren wird, ist unabhängig vom Ausgang der Zürcher Ständeratswahlen bereits jetzt sicher: Schlatter wurde nämlich mit dem drittbesten Ergebnis der Zürcher Grünen in den Nationalrat gewählt.

Ob als Stände- oder als Nationalrätin: Ihr Kantonsratsmandat wird die Hinwilerin niederlegen. Für sie nachrücken wird wohl ein Wetziker: Der 21-jährige Gemeinderat Benjamin Walder belegte an den Kantonsratswahlen vom März hinter Schlatter den zweiten Platz der Grünen im Bezirk Hinwil.