Live-Ticker: Schafft Meret Schneider den Sprung in den Nationalrat?

Für den in Bertschikon wohnhaften BDP-Politiker Marcel Lenggenhager wäre der Verlust des einzigen BDP-Nationalratssitzes im Kanton Zürich keine Überraschung. Dies habe sich schon an den kantonalen Wahlen im März abgezeichnet.

Damals verpasste die BDP-Vertretung das nötige Quorum und flog gänzlich aus dem Kantonsrat – darunter auch Lenggenhager, der im Wahlkreis Stadt Winterthur an den Start ging. «Es reicht einfach nicht, in einem Wahlkampf nur ein paar Facebook-Filmli zu machen. Da braucht es schon mehr», sagt Lenggenhager. Nun gelte es nächste Woche eine genauere Analyse mit Blick in die Zukunft der Partei vorzunehmen.