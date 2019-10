Der Wahlsonntag zum Nachlesen

In Bern brechen nach diesem Wahltag neue Zeiten am Polit-Horizont an: Regenschirme über dem Hive, wo die Grünliberalen ihren Wahlsieg feierten, symbolisieren die Omnipräsenz des Klima-Themas an den diesjährigen nationalen Wahlen.

Jünger und Weiblicher

Noch fehlen die Ergebnisse aus dem Kanton Wadt aber eines lässt sich jetzt schon sagen: Der Nationalrat wird etwas jünger und vor allem weiblicher. Für den Ständerat lässt sich noch keine Aussage treffen. Es kommt in etlichen Kantonen zu zweiten Wahlgängen.