Das ist die Oberländer Delegation für den Nationalrat

Marionna Schlatter aus Hinwil zieht für die Grünen in den Nationalrat ein. Die Präsidentin der kantonalen Grünen kann feiern.

Genauso wie die Ustermerin Meret Schneider. Sie schafft den Sprung von Listenplatz 6 auf 5 und zieht in den Nationalrat ein.

... genauso wie Tiana Angelina Moser. Sie ist in Weisslingen aufgewachsen.

Neu in den Nationalrat zieht der in Gossau aufgewachsene Andri Silberschmidt von der FDP in den Nationalrat ein.

Foto: Archiv