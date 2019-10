Live-Ticker: Das sagt Patrick Walder zu den ersten Wahlprognosen

Als erste Gemeinde in der Region hat Seegräben die Resultate zu den Nationalratswahlen vorgelegt. Demnach gehören die Grünen mit einem Plus von 8,8% (neu 15,91%) und die GLP mit einem Plus von 3,8% (neu 12,32%) zu den grossen Gewinnern. Überraschenderweise kann sich auch die SVP leicht steigern um 0,86 auf 34,41% Wähleranteil. Einbussen hinnehmen müssen die FDP (-1,59 auf 11,74%), SP (-3,8 auf 13,21%) und BDP(-3,15 auf 2,15%). Nahezu konstant bleiben EVP und CVP.