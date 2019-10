Ustermer Stadtrat treibt Schifflände-Pläne voran

Der Ustermer Stadtrat treibt den Bau eines Restaurants an der Schifflände in Niederuster voran. Er beantragt dem Gemeinderat einen Projektierungskredit in der Höhe von rund einer halben Million Franken. Damit soll die Eingabe für eine Baubewilligung vorbereitet und das Projekt weiter konkretisiert werden.

«Das neue Restaurant liegt in einer Vielzahl von Schutzzonen.»



Ustermer Stadtrat