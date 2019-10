So will der Stadtrat Ordnung ins Chaos bringen

Die Unordnung am Bahnhof Dübendorf wird im Gemeinderat immer wieder kritisiert. Hauptproblem sind die engen Platzverhältnisse. Autofahrer kommen in der Kurve zwischen Bahnhof- und Bettlistrasse nicht am Bus vorbei, für Fussgänger ist die Überquerung der Bahnhofstrasse schwierig, teils gefährlich.