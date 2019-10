«Ökologisches Verhalten geht auch ohne Verzicht»

Es ist viel los im Bundeshaus am Ende der Session. Parlamentarier sind auf den Weg zur Nachmittagssitzung, die CVP macht ein Gruppenbild. Tiana Moser führt zum Ausgang, als ihr SP-Nationalrat Matthias Aebischer entgegenkommt. Er zieht einen leeren Kinderwagen hinter sich her. Ob er gerade die gemeinsame Tochter zur Betreuung abgegeben habe, fragt Moser ihren Partner. Ja, den Wagen nehme er nun in den Saal.