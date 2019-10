Gemeinderat will Verkehrskadetten abschaffen

Etwa 100 Parkplätze umfasst der Gemeindeparkplatz im Seegräbner Dorfzentrum. Etwa 500'000 Besucher empfängt die nahe Jucker Farm pro Jahr offenbar in etwa – wie dem Mobilitätskonzept für den Pfäffikersee zu entnehmen ist.

Dieses Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage führt zu «teilweise chaotischen Verhältnissen», wie der Gemeinderat in einer Mitteilung festhält. Bei schöner Wetterlage sei eine Zufahrt zum privaten Parkplatz «Linde» nahe des Dorfparkplatzes nicht mehr möglich.

Diskussionen mit den Kadetten

Da hilft offenbar auch ein Verkehrsdienst nicht. Das System mit den Kadetten werde den Verhältnissen nicht gerecht und könne als Dauerlösung nicht befriedigen, schreibt der Gemeinderat. Denn wenn Personen den Parkverkehr regeln, verleite das die Autofahrer dazu, anzuhalten und zu diskutieren.

Nun will er wieder einen «möglichst geordneten Betrieb» herstellen. Schranken sollen dabei helfen. Sie und eine automatische Anzeige, dass der Parkplatz besetzt ist, seien unbestechlich.

Bessere Zufahrt zum Privatparkplatz

Die beabsichtigte Folge: Zufahrt zum Privatparkplatz «Linde» soll künftig wieder jederzeit möglich sein – insbesondere auch für Notfallfahrzeuge.

Doch der Gemeinderat ist sich bewusst, dass bei schönem Wetter auch künftig Wartekolonnen vor der Einfahrtsstation entstehen können. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, will der Gemeinderat einen rund 45 Meter langen Rückstaubereich vor der Einfahrtsschranke erstellen lassen.

Anwohner steuern Barriere per Funk

Die Zufahrt zur privaten Liegenschaft an der Dorfstrasse 1 soll künftig über eine separate Zufahrt via Gemeindehausparkplatz erfolgen. Dazu gibts einen Trick für die Anwohner: Sie können die Schranke mit Funk bewegen. Und Besucher erhalten einen Zahlencode. «Damit wird verhindert, dass missbräuchlich auf den Parkplatz eingefahren wird», so der Gemeinderat.

Nicht betroffen vom neuen System soll die Phase rot sein, die an Wochenenden mit hohem erwartetem Verkehrsaufkommen angeodrnet wird. Sie wird als eine mögliche Massnahme gegen den Verkehr bestehen bleiben.

Vier Anzeigetafeln an den Ortseingängen

Ein Parkleitsystem soll schliesslich die in Richtung Seegräben fahrenden Automobilisten frühzeitig informieren, ob es auf dem Gemeindeparkplatz noch freie Parkfelder hat oder nicht. Dafür hat der Gemeinderat vier Anzeigetafeln an den Ortseingängen vorgesehen. Sie sollen den Verkehr im Falle eines besetzten Dorfparkplatzes auch gleich zu Alternativen führen.

Die ganze Installation soll 540'000 Franken kosten. Der Gemeinderat wird den entsprechenden Kredit an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember beantragen.