«Die doppelte Männervertretung ist unhaltbar geworden»

Ihre Konkurrentin Tiana Moser von der GLP will wie Sie mit grünen Themen und als Frauenvertreterin punkten. Wären Sie bereit, ihr in einem zweiten Wahlgang den Vortritt zu lassen, wenn sie mehr Stimmen macht?

Ich bin offen für Verhandlungen. Ich sage also nicht, ich trete aus Prinzip nochmals an oder nicht an. Wir werden das Resultat am Wahltag anschauen und dann weitersehen. Ein allfälliger Rückzug will aber gut überlegt sein. Anders als Frau Moser bin ich ja eine linke Politikerin. Bei einer Wahl von Daniel Jositsch im ersten Wahlgang könnte ich im zweiten die linken Stimmen mobilisieren.

Grüne und GLP beurteilen den EU-Rahmenvertrag recht unterschiedlich. Liegen Sie zu 100 Prozent auf der Linie von SP und Grünen in Sachen Lohnschutz?

Ja. Ich sehe die grösste Herausforderung darin, diesen Rahmenvertrag sozial so abzusichern, dass er mehrheitsfähig wird in der Schweiz. Jetzt ist er es nicht. Die Bilateralen waren ja nur so erfolgreich wegen der flankierenden Massnahmen. Den Lohnschutz muss man gewährleisten, sonst verspielt man das Vertrauen des Volkes.

Unterstützen Sie die Trinkwasserinitiative und die Initiative für ein Pestizidverbot?

Ja, obwohl sie zu weit gehen.

Wie meinen Sie das?

Wenn man es im nationalen Parlament nicht schafft, mit einem Gegenvorschlag weiter zu kommen, sollte man die beiden Initiativen unterstützen. Es braucht einen Marschhalt. So kann es nicht weiter gehen.