Die Erkenntnisse aus dem Polit-Drama

Die Federas-Affäre mutet in Teilen wie eine lokalpolitische Politthriller-Serie an: Die ersten, eher unspektakulären Episoden handeln von einem Hickhack um die Finanzen der Primarschule Uster. Diese hatte das Budget in den Jahren 2016 und 2017 um mehrere Millionen Franken überzogen. Primarschule und Stadtrat warfen sich deshalb gegenseitig Versäumnisse vor. Der Stadtrat beauftragte die Beratungsfirma Federas, mit einem Bericht die Sachlage zu analysieren.