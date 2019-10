Das halten die Bürger von Parteien und Kandidaten

32 Listen und fast 800 Kandidatinnen und Kandidaten. Die Auswahl ist gross, welche die Zürcher Wählerinnen und Wählern am 20. Oktober haben. Dann werden National- und Ständerat neu zusammengesetzt. Und nirgendwo ist die Auswahl grösser als im Kanton Zürich, wo es 35 Nationalratsmandate zu bestellen gilt.

In einer Umfrage in Effretikon wollte Züriost von Passanten wissen, was ihnen spontan zu Parteien und zu den Ständeratskandidaten einfällt.

Erste Erkenntnisse: Grünen-Politikerin Marionna Schlatter aus Hinwil wirkt sympathisch, SVP-Kandidat Roger Köppel ist für viele ein rotes Tuch und Nik Gugger (EVP) sowie Nicole Barandun (CVP) kennt fast niemand.