Dübendorf und die Verdichtung

Stefanie Huber (GLP/GEU) wirft in ihrer Interpellation «Stadtentwicklung Hochhäuserzone» die Frage auf, inwieweit der Stadtrat für eine gute Lebensqualität in der Dübendorfer Boomquartieren sorgen kann – und das auch längerfristig. Ausserdem will sie wissen, welche Möglichkeiten der Stadtrat hat, falls etwa die grossflächigen Glasfassaden störende Reflektionen verursachten oder mit der Zeit ökologische Probleme auftauchten.