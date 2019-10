Ausschreitungen, fliegende Rotarier und die kurze Badisaison

Die Ausschreitungen vom ersten September-Wochenende waren am Montag auch Thema in der Fragestunde des Gemeinderats. Auf Anfrage von Angelika Murer Mikolasek (GLP/GEU) erklärte Sicherheitsvorstand Hanspeter Schmid (BDP), dass kurzfristig die Polizeipräsenz am Bahnhof erhöht worden sei, langfristige Massnahmen würden überprüft. Gleichzeitig hielt Schmid fest, dass Gewalt und Vandalismus kein Dübendorf-spezifisches Problem sei.