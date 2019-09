Stadt will Steuern erhöhen

Die Stadt Uster rechnet in ihrem Budget für das Jahr 2020 mit einem kleinen Überschuss von 0,2 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von rund 258,7 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 259 Millionen Franken.

Stadt Uster

Damit eine solche «schwarze Null» möglicht sei, müssten die Steuern erhöht werden, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. 2020 soll deshalb der Steuerfuss um 3 Prozentpunkte auf 112 Prozent in Uster und 108 Prozent in Nänikon steigen. Dadurch – und infolge des voraussichtlichen Bevölkerungswachstums – rechnet die Stadt mit 3,5 Millionen mehr Steuereinnahmen als im laufenden Jahr.

«Ansprüche einer wachsenden Stadt»

Die Steuererhöhung sei nötig, weil die Globalkredite der Verwaltung gegenüber dem Budget 2019 um gerundet 3,6 Millionen Franken zunehmen. Am meisten wachsen laut der Stadt die Ausgaben in den Bereichen Stadtraum und Natur, Primarschule sowie Informatik.

«Die Ansprüche einer wachsenden Stadt stellen für den Ustermer Finanzhaushalt eine Herausforderung dar», schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung. Wesentliche Budgetposten könnten aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht beeinflusst werden.

Der Stadtrat habe im Budgetprozess aber auch «verschiedene Entlastungsmassnahmen» genehmigt, «von denen einige auch das Personal der Stadt Uster direkt betreffen», wie er schreibt. Es soll also auch gespart werden.

Viele Investitionen und neue Schulden

Der Stadtrat erwartet für 2020 erneut ein hohes Investitionsvolumen. Im Verwaltungsvermögen sieht das Budget Nettoinvestitionen in der Höhe von 28,7 Millionen Franken vor. Die Investitionsplanung 2021 bis 2023 rechnet mit Nettoinvestitionen von insgesamt 103,3 Millionen Franken.

Zu Buche stehen die Sanierung und Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Dammstrasse, erste Investitionen für das neue Kultur- und Tagungszentrum auf dem Zeughausareal und die Neugestaltung des Gebiets um den Bahnhof.

Um die Liquidität zu sichern und die geplanten Investitionen zu finanzieren, werde die Stadt im kommenden Jahr voraussichtlich weitere langfristige Darlehen aufnehmen müssen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. In den darauffolgenden Jahren sollten sich die langfristigen Schulden bei 175 Millionen Franken stabilisieren.