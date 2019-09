Das sagen die Ustermer Parteien zur Steuererhöhung

Was tun, um die Finanzen einer wachsenden Stadt im Lot zu halten? Steuern erhöhen oder Sparmassnahmen durchsetzen? Die Haltung zu dieser politischen Grundfrage prägt die Reaktionen der Ustermer Parteien auf das Budget 2020. Im Zentrum steht die angekündigte Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte. Die Linken begrüssen den Entscheid des Stadtrats, die Bürgerlichen lehnen ihn ab. Die grösste Ustermer Mittepartei, die GLP, will sich nicht so recht festlegen.