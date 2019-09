«Sachpolitikerin» Quadranti gegen «Dramaqueen» Köppel

Sachpolitikerin vs. Dramaqueen – auf der mehrere Quadratmeter grossen Werbefläche in der Haupthalle des Zürcher Hauptbahnhofs greift die BDP den SVP-Nationalrat Roger Köppel direkt an. Als Dramaqueen betitelt, wird er neben die Illnauer BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti gestellt, die wiederum mit der positiven Bezeichnung «Sachpolitikerin» markiert ist.

Es ist eigentlich nicht die Art der BDP, die sich 2008 von der SVP abgespalten hatte, auf solche Mittel im Wahlkampf zurückzugreifen. Auf der Website der BDP Schweiz verkauft sie sich denn auch als Betreiberin «vernunftorientierter Sachpolitik». Sie fokussiere ihre politische Arbeit auf die Sache, nicht auf das Polit-Showbusiness. Und weiter: «Wir scheuen uns auch nicht, Kompromisse mit Links und Rechts zu erarbeiten, damit am Ende eine vernünftige Lösung im Interesse der Schweiz erzielt wird.» Dies fasse ihr Slogan kurz zusammen: «Langweilig, aber gut.»