Ende für den Campingplatz und neue Parkgebühren

Der Betrieb des Ausliker Campingplatzes wird per Ende 2023 eingestellt. Dies hat der Regierungsrat am Montagnachmittag bekannt gegeben. Die Badi Auslikon sowie der Bootssteg bleiben hingegen bestehen.

Die Parkplätze unmittelbar am See sollen aber vermindert und an den Rand der Moorlandschaft verlegt werden. Die Erschliessung erfolge künftig hauptsächlich via Fuss- und Veloverkehr. Die Bilanz der aufzuhebenden und der neu erstellten Parkfelder rund um den Pfäffikersee solle jedoch ausgeglichen sein.