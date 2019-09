«Die SVP hat das Gefühl, es gibt nur das traditionelle Familienmodell»

Arbeitslosigkeit im Alter



Um etwas gegen die steigende Zahl an Arbeitslosen über 50 zu machen, sind für Yvonne Bürgin in erster Linie die Arbeitgeber gefordert. Einen Ansatzpunkt sieht sie bei der zweiten Säule. Man müsse sich Massnahmen wie einen Kündigungsschutz überlegen. Für Benjamin Fischer ist dies der falsche Weg. Er sieht das Problem in der Personenfreizügigkeit. Sie führe dazu, dass die Unternehmen ihre Schweizer Mitarbeiter zu wenig aus- und weiterbilden.