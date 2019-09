Das sind die Rahmenbedingungen für die neuen Alterswohnungen

«Es geht heute weder darum, zu besprechen, warum das Ganze so lange gedauert, noch wie viel es gekostet hat.» Wohl wissend, dass von der Hittnauer SVP solche Fragen zum Gestaltungsplan Luppmenpark kommen würden, machte Bauvorstand Carlo Hächler (FDP) an der Gemeindeversammlung am Montagabend gleich zu Beginn klar, um was es im ersten Geschäft nicht geht.