So finden Sie die passenden Kandidaten

Nun ist das Kandidatenverzeichnis, das gleichzeitig als personalisierte Wahlhilfe funktioniert, online. Die Zürcher Oberland Medien AG arbeitet mit dem Verein Vimentis zusammen, der mit seiner ehrenamtlichen Arbeit die politische Entscheidungsfindung in der Schweiz verbessern möchte.

Dutzende Fragen aus allen Bereichen

Wer wissen will, mit welcher Partei und welchen Nationalrats- oder Ständeratskandidaten er politisch gesehen das Heu auf derselben Bühne hat, ist bei www.vimentis.ch richtig. Es gilt, in rund zehn Minuten 34 Fragen aus allen politischen Bereichen zu beantworten. Als Resultat präsentiert Vimentis eine sortierte Liste der Parteien. Zuoberst jene Partei, die am besten mit den Ansichten des Nutzers übereinstimmt. Um eine noch bessere Abstimmung zu erreichen, kann auch ein langer Fragebogen ausgefüllt werden. Dieser umfasst nicht weniger als 73 Fragen.

Daneben kann man sich eine individuell zusammengestellte Kandidatenliste anzeigen lassen. Sämtliche Fragen lassen sich übrigens gewichten. Die Bandbreite reicht von «unwichtig» bis «sehr wichtig». Das Resultat wird so zuverlässiger. Empfehlenswert ist es, diese Gewichtung von allem Anfang an vorzunehmen. Ein Spidergramm lässt auch einen optischen Vergleich zwischen der eigenen Position und jener des Kandidaten oder der Kandidatin zu.

Ständeratskandidaten separat

Ein separater Button führt zur Liste mit den acht Kandidatinnen und Kandidaten für den Ständerat. Sie haben dieselben beiden Fragebögen beantwortet. Rund 60 Prozent aller Kandidaten haben aktuell den Fragebogen von Vimentis ausgefüllt.

Hinter Vimentis stehen ehemalige Studenten der Universität St. Gallen. Der 2003 gegründete gemeinnützige Verein betreibt unter www.vimentis.ch eine politische Dialogplattform, auf der sich Interessierte einfach über politische Themen informieren können. Dieser Ansatz ist auch in die Wahlhilfe integriert worden. So enthält die Website einfache Erklärungen über das Wahlsystem. Weiter zeigen die einzeln abrufbaren Parteiprofile die wichtigsten Positionen der Parteien zu aktuellen Themen.