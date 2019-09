Zobrists Häuserkampf

Das Wichtigste in Kürze

Im Zentrum von Dübendorf steht ein altes Haus

Die SP will «das letzte städtische Gebäude aus dem letzten Jahrhundert» erhalten

Stadtrat und SVP finden: Das Gebäude muss weg

Die Brache zwischen dem Stadthaus Dübendorf und dem katholischem Pfarreizentrum Leepünt wird in der politischen Debatte immer wieder als «Schandfleck» bezeichnet. So auch mehrfach an der Gemeinderatssitzung vom Montag.