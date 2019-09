So unterschiedlich waren die Klimademos in der Region

Das wichtigste in Kürze

Insgesamt waren in der Region rund 550 Demonstrierende unterwegs

Die Teilnehmerzahl blieb unter den Erwartungen der Organisatoren

Die Polizei musste einschreiten - obwohl sich die Demonstranten an die Regeln hielten

In drei Städten in der Region, haben am Samstag drei verschiedene Klimademonstrationen mit hunderten Teilnehmern stattgefunden. Was sie alle gemeinsam haben: Sie wollen den Klimawandel stoppen.