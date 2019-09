Regierungsrat Stocker will Unternehmenssteuern weiter senken

SP, Grüne und AL konnten sich mit ihren Argumenten nicht durchsetzen: Die Zürcher Stimmberechtigten haben die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17 mit einem Ja-Anteil von 55,9 Prozent angenommen. Für die Umsetzungsvorlage stimmten 138'667 Zürcherinnen und Zürcher, dagegen waren 109'160. Trotz ihrer Tragweite konnte die Vorlage nur wenige Stimmberechtigte an die Urne locken. Die Stimmbeteiligung betrug magere 27,7 Prozent.

Auch in der Region war die Sache sehr klar (siehe weiter unten).

Zürcher Stadtrat gegen Stockers Pläne

Abgeschlossen ist die Steuerreform damit aber nicht. Nach dem Abstimmungssieg will SVP-Regierungsrat Stocker den Unternehmenssatz in einem zweiten Schritt noch weiter senken, von den am Sonntag beschlossenen 7 Prozent auf noch 6 Prozent. Für diese weitere Senkung kündigte der Zürcher Stadtrat allerdings bereits Widerstand an.

Um diesem Widerstand den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist es gemäss Stocker deshalb «durchaus denkbar, dass auch Zürich noch irgendwelche Sozialmassnahmen ins Auge fasst».

Wie jede Änderung des Steuergesetzes wird auch diese Vorlage vors Volk kommen. Der Zeitpunkt ist noch offen.