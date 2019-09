Hittnauer Verwaltung darf wachsen

In keiner anderen Gemeinde im Bezirk Pfäffikon schaffte es am Sonntag eine Abstimmungsvorlage auf eine Stimmbeteiligung von über 30 Prozent – ausser in Hittnau, wo rund 35,5 Prozent der Bevölkerung ihre Unterlagen einreichten. Der dritte Anlauf für den Bau einer neuen Gemeindeverwaltung vermochte das Volk an die Urnen zu ziehen. Mit 769 Ja- zu 174 Nein-Stimmen für den Baukredit in der Höhe von rund 4,33 Millionen Franken für die Aufstockung des Feuerwehr- und Werkgebäudes war die Abstimmung eine klare Sache.