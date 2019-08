Pfäffiker Gemeindeordnung auf dem Prüfstand

Vier Änderungsanträge hatte die Pfäffiker Rechnungsprüfungskommission (RPK) an der Gemeindeversammlung im Juni gestellt. Alle wurden sie vom Souverän unterstützt. So muss sich der Pfäffiker Gemeinderat von der scheinbar greifbaren Erhöhung seiner Eigenkompetenz wieder verabschieden, welche die neue Gemeindeordnung, über die am 1. September an der Urne abgestimmt wird, geboten hätte. Der Gemeinderat wollte die Limite für wiederkehrende Ausgaben, die im Budget nicht enthalten sind, von 100’000 auf 250’000 Franken pro Jahr erhöhen. Dasselbe sollte für die Schulpflege gelten.